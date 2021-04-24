جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع بغزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر السبت، غارات على قطاع غزة، ردا على “إطلاق قذائف” باتجاه المستوطنات المحاذية له.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن طائرات حربية، قصفت أهدافاً في شمال وجنوب القطاع.

ونقل المراسل عن شهود عيان، ومصادر أمنية قولها إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين على أرض زراعية بمنطقة “مطار غزة”، شرق رفح جنوبي القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل، هدفاً في منطقة “جبل الريس” شمال شرق مدينة غزة.

وحتى 3:30 (ت.غ) لم يبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على حسابه في تويتر “أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا علن إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل الليلة”.

وسبق للجيش أن أعلن أنه رصد ست عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة، مساء الجمعة وفجر اليوم السبت.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم، قال الجيش إنه قصف موقعا يتبع لحركة حماس، ردا على إطلاق صواريخ، (مساء الجمعة) من غزة.

وأعلنت كتائب “أبو علي مصطفى”، الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وقالت في بيان وزعته على وسائل الإعلام “نعلن مسؤوليتنا عن إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على جرائم الاحتلال المستمرة وقصفه لغزة هذه الليلة”.

وأضاف البيان “كنا قد حذرنا الاحتلال الصهيوني من التمادي في غيه وعدوانه بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل وأكدنا أننا لن نسمح بالاستفراد بأهلنا هناك وأن العدو سيدفع ثمناً غالياً أمام تصاعد جرائمه”.

وتشهد مدينة القدس منذ مساء الخميس، مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة أكثر من مائة فلسطيني.

وانطلقت فجر الجمعة، عدة تظاهرات في مدن ومخيمات قطاع غزة، تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على سكان مدينة القدس. (الأناضول)