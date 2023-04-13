جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل رجلا تسلل من حدود لبنان

البوابه - ضبط جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس رجلا أعزلا عبر من لبنان بالقرب من بلدة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وأشار جيش الاحتلال من خلال بيان أصدره حول الحادثة أن قواته ألقت القبض على المشتبه به بعد مراقبته أثناء عبوره الحدود

أكد الجيش الإسرائيلي عدم العثور على أسلحة مع المشتبه به، حيث تم تسليمه إلى جهاز الأمن العام "الشاباك" لاستجوابه.

وأكد مصدر عسكري إن المتسلل عبر الحدود عن طريق تسلق واجهة الجرف بالقرب من رأس الناقورة، ولم يسبح عبر البحر كما أفادت بعض التقارير الإعلامية بداية الأمر.

والمتسلل المضبوط نازح سوري يعيش في لبنان، ودخل إسرائيل على أمل العثور على عمل وفقا لوسائل إعلامية لبنانية.

