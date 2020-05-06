جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافاً في قطاع غزة

أقدمت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، على قصف نقطة للضبط الميداني تابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات.

ووفق قناة الأقصى الفضائية، فإن مدفعية الاحتلال قصفت نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون بثلاث قذائف، مشيرةً إلى أن القصف لم يؤدي إلى أي اصابات.

وأوضحت القناة، أن الاحتلال أقدم على قصف نقطة أخرى للضبط الميداني شرقي المحافظة الوسطى دون وقوع إصابات، فيما جدد القصف المدفعي للمرة الرابعة لنقطة الضبط الميداني شرق بيت حانون.

جاء ذلك، بعد إعلان جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة. (وكالات)