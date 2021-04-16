جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، غارات على مواقع في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مواقع في القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم يُصدر جيش الاحتلال تعقيبا فوريا على الغارات، لكنه سبق أن أعلن قبل عدة ساعات (مساء الخميس)، رصد قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وعادة ما يرد جيش الاحتلال على إطلاق قذائف من غزة المحاصرة، بقصف مواقع تتبع لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة. (الأناضول)