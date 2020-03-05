جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين لأسيرين قرب رام الله

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، منزلا، وجدران منزل آخر، يعودان لأسيرين فلسطينيين، بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة بيرزيت شمالي رام الله، برفقة جرافة عسكرية وهدمت منزل الأسير يزن مغامس، بشكل كامل.

وفي حي الطيرة، غربي رام الله، داهمت قوة عسكرية، منزل الأسير وليد حناتشة، وهدمت جدران شقة سكينة يملكها بواسطة معدات يدوية.

واندلعت مواجهات في حي الطيرة وبلدة بيرزيت بين عشرات الشبان والقوات الإسرائيلية، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتتهم إسرائيل مغامس وحناتشة، بتنفيذ عملية إطلاق نار غربي رام الله قتل فيها مستوطن إسرائيلي وأصيب آخران بجراح، العام الماضي. (الأناضول)