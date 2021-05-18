جيش الاحتلال: حزب الله غير مسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن يكون “حزب الله” اللبناني مسؤولا عن إطلاق 6 صواريخ مساء الإثنين تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد هيدي زيلبرمان إنه من بين 6 ستة صواريخ أطلقت الليلة الماضية من جنوب لبنان، ربما يكون أحدها قد سقط داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأشار “زيلبرمان” في تصريحات للصحافيين، إلى أنه “لا علاقة بين حزب الله وإطلاق الصواريخ”، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأضاف أن الصواريخ أطلقتها فصائل فلسطينية شمال “جبل دوف” (مزارع شبعا المحتلة)، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على مصادر إطلاق النار، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه منطقة الجليل شمالي إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: “متابعة للإنذارات في بلدة ميسغاف عام على الحدود اللبنانية (منطقة الجليل)، فالحديث عن رصد 6 قذائف من داخل لبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية”.

وأضاف: “ردا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران”.

ولاحقا، أصدر جيش الاحتلال تعليمات بفتح الملاجئ في منطقة “إصبع الجليل” وحتى مسافة 4 كم من الحدود مع لبنان، بحسب قناة “كان” الرسمية.

ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات اللبنانية. (الأناضول)