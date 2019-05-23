جيش الاحتلال يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية خلال 3 أشهر

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوى السياسي من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا في غضون 3 أشهر، نظرا للصعوبات المالية الناجمة عن مواصلة اسرائيل اقتطاع جزء من أموال المقاصة.

ووفقا لتقديرات جيش الاحتلال التي نقلتها صحيفة هآرتس الاسرائيلية، فإن الرئيس عباس لن يقبل تلقي أموال المقاصة منقوصة، كما ان السلطة الفلسطينية ستواصل رفضها لصفقة القرن التي صاغتها الإدارة الأمريكية، كذلك لن تتراجع السلطة عن رفضها المشاركة في ورشة البحرين التي ستعرض الجزء الاقتصادي من صفقة العصر نهاية الشهر الحالي.

وبحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن أمريكا واسرائيل وحركة حماس يضغطون على الرئيس عباس، فالولايات المتحدة تخلت عن الحل السياسي وتريد فقط حلا اقتصاديا للقضية الفلسطينية فيما اسرائيل تضغط من جهتها وترفض المفاوضات وتخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية، بينما حماس تقيم دولة في غزة بموافقة اسرائيلية امريكية صامتة.

ولجأت إسرائيل إلى خصم مبلغ 40 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة، وردا على ذلك جمدت السلطة تسلم هذه الأموال، ما أدى إلى تقليص نحو 600 مليون شيكل شهريا من ميزانية السلطة. واضطرت السلطة إلى دفع نصف رواتب الموظفين