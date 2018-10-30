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جيش الاحتلال يستخدم الرصاص الحي لفض اعتصام في "الجولان"

جيش الاحتلال يستخدم الرصاص الحي لفض اعتصام في "الجولان"
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