جيش الاحتلال يصيب فلسطينيْين جنوبي قطاع غزة (شاهد)

قال الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إنه أطلق النار باتجاه فلسطينيين اثنين، زرعا عبوة ناسفة قرب السياج الأمني، جنوبي قطاع غزة، ورصد إصابتهما.

وذكر الجيش في بيان، أن قوة عسكرية إسرائيلية، رصدت صباح الأحد، فلسطينيَين اثنين، اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منه.

وأضاف إن القوة “فتحت نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة”.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة مدفعية، وفتح النار، باتجاه منطقة شرق بلدة عبسان، جنوب شرق قطاع غزة.

ولم تصدر وزارة الصحة، أو السلطات الفلسطينية في قطاع غزة، تعقيبا فوريا على ما ذكره الجيش الإسرائيلي. (الأناضول)