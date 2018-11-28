جيش الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، على حد تعبيره، مضيفا أنه "تمت إحالتهم (الموقوفين) إلى التحقيق من قبل قوات الأمن".

وعادةً ما تتم الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من منازلهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفقا لإحصائيات لهيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظة التحرير)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6500 معتقل، بينهم 350 طفلاً، و62 سيدة (بينهن قاصرات)، و6 نواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) و500 معتقل إداري (بدون تهم) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.