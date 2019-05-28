جيش الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بمدن عدة بالضفة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الهمجي بحق الفلسطينيين قبيل عيد الفطر، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على اعتقال 17 فلسطينيا في مناطق متعددة من الضفة الغربية المحتلة خلال ساعات الليلة الماضية.

وزعم الجيش في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بزعم "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، وأضاف أنه "تمت إحالتهم (المعتقلين) للتحقيق من قبل قوات الأمن"، دون مزيد من التوضيح.

ووفق إحصائيات رسمية عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (بدون تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.