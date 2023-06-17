جيش الاحتلال يلوح بعملية عسكرية واسعة في الضفة

لوحت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية في ضوء مصرع 7 اسرائيليين واصابة اخرين بالاضافة الى عمليات اطلاق نار على سيارات للمستوطنين منذ بداية العام الجاري.

وبالتزامن مع العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة قال رئيس “الشاباك” “رونين بار”، إنه حتى في الضفة الغربية تحاول المنظمات “الإرهابية” إنتاج صواريخ أو صواريخ شبيهة بالصواريخ من أنواع مختلفة وهو سلاح مازال غير مهم. وقال المسؤول الاسرائيلي ان الجيش يريد احباط هذه المحاولات في المهد

وتعتدي قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي على المدن والمخيكات الفلسطينية وسقط عشرات الشهداء الفلسطينيين واصيب المئات واعتقل الالاف منذ بداية العام بحجة الحرب ضد المقاومة خاصة في مديني نابلس وجنين وطولكرم واريحا

وفي المستوطنات، يستمرون في مطالبة حكومة “نتنياهو” بالسماح للجيش الاسرائيلي بشن عملية، وفق ما قال ما يوصف بـ رئيس “مجلس السامرة الاستيطاني” “يوسي داغان”

يقول داغان "أكثر من 80 % من عمليات المقاومة في الضفة المحتلة خلال العامين الماضيين بما في ذلك في “بني براك”، والخضيرة و “إلعاد” و”ديزنغوف” في تل أبيب، جاءت من شمال الضفة"