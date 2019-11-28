جيش حفتر يستهدف قوات تشادية قرب حقل نفط الشرارة

قال الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر انه استهدف الخميس قوات تشادية معارضة كانت تتأهب لمهاجمة حقل الشرارة النفطي أكبر الحقول في ليبيا.

قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إنها شنت ضربات جوية بالقرب من حقول نفطية في جنوب غرب البلاد في ساعة مبكرة الخميس بعد أن تسببت اشتباكات في المنطقة في إغلاق واحد من حقلين رئيسيين لفترة وجيزة.

وقال مسؤول عسكري في الجيش الوطني الليبي إن طائرات هليكوبتر من طراز إم آي-35 استهدفت الخميس قوات تشادية معارضة كانت تتأهب لمهاجمة حقل الشرارة النفطي أكبر الحقول في ليبيا.

ولم يتسن التأكد من ذلك من مصدر مستقل. وكثيرا ما يتهم طرفا الصراع في ليبيا كل الآخر بالاعتماد على مرتزقة أفارقة.

وقال الجيش الوطني الأربعاء إنه طرد فصائل منافسة من حقل الفيل الذي ينتج 70 ألف برميل يوميا بعد شن غارات جوية الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج.

وقال مهندسون بحقل الفيل الخميس إن الإنتاج استؤنف تدريجيا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس إن منشآت حقل الفيل النفطي لم تصبها إلا "أضرار بسيطة" بسبب قتال دار على مدار اليومين الماضيين، مما يسمح باستئناف الإنتاج. وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل من خلال شركة مشتركة مع إيني الإيطالية.

وأضافت المؤسسة أن موظفيها لم يصابوا "بأي أضرار تذكر" جراء الاشتباكات والضربات الجوية.

وأشعل القتال من جديد الصراع من أجل السيطرة على حقول نفطية كبيرة في جنوب غرب ليبيا بين تحالفات عسكرية متنافسة تحارب أيضا على مشارف العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسؤول العسكري إن قوات الجيش الوطني قصفت فصائل منافسة متحالفة للحكومة المعترف بها دوليا بطرابلس في مشروع زراعي قرب حقل الفيل.

وكانت القوات المتحالفة مع طرابلس سيطرت على حقل الفيل عدة ساعات يوم الأربعاء قبل إجبارها على التقهقر.

وليبيا مقسمة منذ 2014 إلى معسكرين متنافسين عسكريا وسياسيا الأول في طرابلس والثاني في الشرق. وتسيطر قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر على معظم حقول النفط الليبية ومنشآتها غير أن البنك المركزي في طرابلس يسيطر على الإيرادات.

وقد تعطل إنتاج ليبيا النفطي مرارا في السنوات الخمس الأخيرة بسبب الصراع لكنه استقر في الآونة الأخيرة نسبيا عند نحو 1.25 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال مهندسون بحقل الشرارة إن إنتاج الحقل استقر على نحو 280-300 ألف برميل يوميا وإن الوضع الأمني في الحقل جيد.