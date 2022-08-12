جيش لبنان يتسلم دفعة أولى من منحة قطرية

اسلتم جيش لبنان الدفعة الأولى من هبة مالية بقيمة 60 مليون دولار قدّمها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدعم رواتب عناصر الجيش.

وقال الجيش في بيان، إنه تسلم الدفعة الأولى من الهبة المالية القطرية وبدأ بتوزيعها بالتساوي على جميع العسكريين"، دون تفاصيل حول قيمة الدفعة.

وأعرب قائد الجيش العماد جوزيف عون، عن شكره لقطر على هذه المبادرة، حسب البيان ذاته.

وأشاد بدعم قطر للبنان وجيشه في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت قطر تقديم 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني، حسب بيان للخارجية القطرية.

وقالت الوزارة آنذاك، إن “هذا الدعم يأتي في إطار التزام قطر بدعم لبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، إضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك”.

كما أعلنت الدوحة في يوليو/ تموز الماضي، تقديم 70 طناً من المساعدات الغذائية إلى الجيش اللبناني، شهرياً ولمدة عام، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.