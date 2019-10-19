جيش مالي: قتلنا 50 إرهابيا

قال جيش مالي إنه قتل نحو 50 إرهابيا في عملية تمكن خلالها من إنقاذ بعض الجنود الذين تم خطفهم خلال هجمات مميتة الشهر الماضي على قاعدتين عسكريتين في وسط البلاد.

وكان مهاجمون مجهولون قد قتلوا 38 جنديا خلال الهجمات التي وقعت يوم 30 سبتمبر أيلول والتي تعرض فيها الجيش لواحدة من أكبر خسائره هذا العام بينما يحاول جاهدا صد هجمات تتزايد وطأتها من جانب جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وقال بيان الجيش الذي أورد نتائج الهجوم المضاد “تم تحييد (قتل) نحو 50 من الأعداء وأصيب نحو 30 وتم تدمير معدات”.

وقال الجيش إنه حرر 36 من بين نحو 60 جنديا فقدوا بعد هجمات سبتمبر أيلول.

وكان أقارب الجنود قد احتجوا على سقوط هذا العدد الكبير من القتلى في هجمات المسلحين وكذلك على نقص المعلومات عن الضحايا والمفقودين.

وفيما يشير أيضا إلى تزايد الاضطراب الأمني قالت ميليشيا جاتيا وهي مكونة من الطوارق وموالية للحكومة إن ستة من عناصرها قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون خلال الليل في منطقة كيدال بشمال مالي.

وأثار الوضع مخاوف من أن القوة الإقليمية (جي5) التي تضم قوات من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو والتي تعاني من مشاكل تمويل غير قادرة على وقف انتشار الاضطرابات من المناطق النائية المضطربة في غرب أفريقيا إلى الدول الساحلية ومن بينها ساحل العاج وغانا.