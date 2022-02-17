جيش مصر يحول طائرة رش مبيدات حشرية لسلاح مدمر

كشفت لقطة لطائرة "إير تراكتور" المخصصة لرش المبيدات الحشرية على المحاصيل الزراعية أو مكافحة الحرائق، وهي تحمل قنابل جو أرض "جى بى يو 12" الموجهة بالليزر بالجيش المصري.

وتمكنت القوات المسلحة المصرية من تحويل الطائرة إلى سلاح عسكري بسبب ما تمتاز به من تكلفة تشغليها الاقتصادية وقدرتها على حمل حمولة تسليح كبيرة وبقدرة بقائية كبيرة في الجو تصل إلى 10 ساعات وبمدى يصل إلى 2400 كم، حيث ظهرت الطائرة في إحدى الفيديوهات الدعائية للقوات المسلحة المصرية.

يمكن للطائرة التسليح بحمل 4 طن من الذخيرة ومنظومات التهديف (متضمنة الوقود والتدريع المضاد للرصاص) على 9 نقاط تعليق أسفل الهيكل يمكن زيادتها إلى 15 نقطة.