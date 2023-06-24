جيمس كاميرون يتبادل الاتهامات مع "أوشن غيت" بشأن كارثة الغواصة

يستمر الجدل حول أسباب الكارثة التي أودت بحياة خمسة أشخاص بعد الإعلان عن انفجار الغواصة تيتان في المحيط الأطلسي، حيث انشغل الخبراء في عالم اكتشاف المحيطات حول إجراءات السلامة المتبعة لمثل هذه الأنشطة.

واندلع خلاف مؤخرًا بين مؤسسي شركة الغواصات OceanGate وجيمس كاميرون ، مخرج الفيلم الشهير تيتانيك "Titanic" ، الذي اتهم الشركة بأنها متهورة وغير مسؤولة

وأجرى كاميرون ، الذي غاص في حطام تيتانيك أكثر من 30 مرة ، مقابلات خلال الأيام القليلة الماضية لشرح مخاوفه بشأن تصميم الغواصة.

تصميم ألياف الكربون

ووفقًا لتقرير "ديلي ميل" ، كشف أن مجتمع التنقيب في أعماق البحار يعتقد عمومًا أن تصميم ألياف الكربون ليس آمنًا.

وأضاف أنه بعد انفجار تيتان ، تمزق الهيكل بفعل الضغط وتحطم الهيكل إلى "قطع صغيرة جدًا"، مشيرا إلى أنه ربما تم تشغيل نظام الإنذار وحاول الطاقم الصعود على متن الطائرة قبل لحظات من الانفجار الداخلي.

كاميرون والغواصة تيتان

من ناحية أخرى ، رد المؤسس المشارك لشركة Oceangate Guillermo Sunline على تلك المزاعم ، قائلاً إن كاميرون لم يشارك في تصميم الغواصة السياحية.

في مقابلة مع راديو تايمز ، قال سونلاين إن هناك أفكارًا مختلفة جدًا حول كيفية إنجاز المهمة وكيفية تصميم وبناء الغواصة تيتان.

وقال أيضًا إنه لم يشارك أي خبراء في تصميم الغواصة أو هندستها أو حتى اختبارها ، لذلك كان من المستحيل على أي شخص التكهن بشأن سبب الحادث.



مع ذلك، أشار المتحدث إلى أن كاميرون وآخرين قد أخطأوا في توصيف "أوشن غيت" بأنها تهور، وأكد أن الشركة تلتزم بإجراءات السلامة بشكل كبير، مضيفا أن تخفيف المخاطر كان جزءًا أساسيًا من ثقافة الشركة.

