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حائزات على نوبل للسلام يدعين إلى وقف "فوري" لحرب اليمن

حائزات على نوبل للسلام يدعين إلى وقف "فوري" لحرب اليمن
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