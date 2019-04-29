حائط برلين للتصدي لكويتيين من الوصول لمدارس ابناءهم

منشور 29 نيسان / أبريل 2019 - 11:45
الاعلام الكويتي وصف الجدار بـ جدار برلين
الاعلام الكويتي وصف الجدار بـ جدار برلين

اقامت هيئة الطرق والنقل البري الكويتية جدارا اسمنتيا ضخما لمنع أهالي طلبة أحد المدارس الخاصة في منطقة المهبولة من توصيلهم عبر الطريق السريع .

ووفق وسائل اعلام كويتية فان الهيئة تبرر ذلك بمحاولتها منع تشكيل الازدحام، لكن قرارها سيؤدي الى دفع الاهالي لقضاء 20 دقيقة بدل 5 في توصيل ابناءهم 

وقدم الأهالي مقترحاً بإنشاء مسار في المنطقة الآمنة التي تقع بين سياج المدرسة ، والحواجز الحديدية للطريق السريع لكنه هيئة الطرق ردت على هذا المقترح بإنشاء حائط برلين جديد في الكويت وفق صحيفة الان الالكتروني 

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