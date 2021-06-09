حادثة "الفجر" بالمسجد النبوي تطيح مسؤولين سعوديين كبارا

قالت السلطات السعودية إنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.

أعفت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية الأربعاء، مسؤولين كبارًا من كوادرها، بعد تأخير إقامة صلاة الفجر لمدة 45 دقيقة في حادثة نادرة.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها، إن رئيسها العام، عبدالرحمن السديس، وجه بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي، ووكيل الإدارة، من منصبيهما نظرًا للقصور في العمل.

وأضافت الرئاسة أن ”السديس“ وجه بتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة، وإعادة هيكلتها.

وشدد ”السديس“ على أن المؤسسة لن تتهاون في أي تقصير يعوق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024، مؤكدًا على الجميع ضرورة العمل والجد والاجتهاد، وطرد الكسل والتهاون.

نظرا للقصور في العمل .. الرئيس العام يوجه بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما وتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية بالوكالة للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها https://t.co/RrGkdI7YZp pic.twitter.com/dxkqnMPWvT — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 9, 2021

وقال إنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين، وفقًا لبيان الرئاسة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قرار الإعفاء جاء بسبب سوء التنسيق، وتأخر إقامة صلاة الفجر في المسجد النبوي الأربعاء، لفترة تجاوزت 45 دقيقة.

#يحدث_الآن في #المسجد_النبوي بـ #صلاه_الفجر تأخير بين الاذان والاقامه اكثر من ساعه الا ربع .. يا رب خير .. #أول_مره — د. سراج سندي (@DrSindi) June 9, 2021

وكان حاضرون للصلاة قد استغربوا تأخر إقامتها بالفعل، وتداولوا معلومات حول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر عدة وسوم.

