حادثة انتحار من اعلى برج القاهرة تهز الشارع المصري والنائب العام يتدخل

أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة ببرج القاهرة، والخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان.

ووثقت عدسات كاميرات المراقبة ببرج القاهرة في العاصمة المصرية، لحظة انتحار طالب مصري، مساء السبت الماضي، بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وبينت لقطات الفيديو أن الشاب غافل الجميع، ألقى بنفسه من البرج ليسقط جثة هامدة غارقة في الدماء وسط صراخ وصدمة الحاضرين.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا من العاملين ببرج القاهرة يفيد بانتحار شاب مصري بعد قيامه بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وكشفت التحريات أن الشاب طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان ويدعى نادر محمد جميل.

وبحسب أقوال العاملين بالبرج، أن الشاب صعد الشاب إلى الطابق الأخير برفقه صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط جثة هامدة.

وباستجواب السلطات الأمنية لصديقه، عن ملابسات الواقعة ومعرفة سبب الانتحار، أكد أن الشاب المنتحر يعاني من أزمة نفسية حادة، وأنه خرج معه للتنزه لمحاوله إخراجه من حالته، إلا أنه غافله وألقى بنفسه من البرج.

وتداول نشطاء التواصل بعض رسائل منسوبة، للطالب المنتحر، والتي يكشف فيها عن مدى معاناته النفسية، جاء في بعضها: “الدنيا دي كوميدية اوي امبارح كنت بتريق على اللي بينتحروا وعمري ما تخيلت إني في يوم هبقى مكانهم”.

كما جاء في الرسائل، مخاطبًا شخصًا يُدعى دكتور أحمد: “مش بكلمك عشان ترجعني في قراري، ومش هقبل خالص إنك تكلمني ، أنا خلاص فكرت في الموضوع بقالي شهور، مش هرجع عن قراري دلوقتي، أنا بكلمك عشان توعي الناس إن اللي مش قد الكلية ما يدخلهاش وتوعي الناس باللي فيها، الكلية دي خدت مني كل حاجة بالمعنى الحرفي، خدت روحي ونفسي وإيماني وعقلي وكل حاجة”.