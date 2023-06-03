حادث تصادم قبالة الساحل اليوناني: سفينتين تعرضتا لأضرار جسيمة (فيديو)

وقع حادث اصطدام بين سفينتي شحن قبالة جزيرة خيوس قرب الساحل التركي، وذلك وفقًا للسلطات اليونانية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن السفينة "بوتنسيا"، التي تحمل علم سنغافورة وتضم طاقمًا مكونًا من 19 فردًا أجنبيًا، كانت في طريقها من تركيا إلى فرنسا، حيث اصطدمت بالجزء الخلفي من سفينة "إيه إن تي" التي تحمل علم فانواتو قرب جزيرة خيوس اليونانية.

وأفادت التقارير أن سفينة "إيه إن تي"، التي تحمل طاقمًا مكونًا من 13 فردًا بما في ذلك 10 أتراك، غادرت من الإسكندرية في مصر وكانت في طريقها إلى أوكرانيا.

وتعرض جسم السفينة "إيه إن تي" لأضرار جسيمة في القسم الأوسط نتيجة الاصطدام.وتم نشر 7 سفن وطائرة هليكوبتر من قبل السلطات اليونانية لأعمال البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

وفي سياق آخر، أكد مسؤول من خفر السواحل، أنه لم يحدث أي إصابات، مشيرا إلى عدم وجود خطر تلوث نتيجة الحادث.

وأوضح المسؤول أن السفينتين لم تكنا تحملان بضائع، وأن سبب التصادم لم يتم تحديده بعد.





