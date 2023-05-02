حادث سير بين 100 سياره يسفر عن مصرع واصابة 36 شخصا

لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم في حادث تصادم بين نحو 100 سيارة على طريق سريع في ولاية إيلينوي الأميركية في ظل انخفاض مستوى الرؤية جراء عاصفة غبارية أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية، بحسب الشرطة المحلية.

وأشارت شرطة ولاية إيلينوي عبر بيان إن نحو 40 إلى 60 سيارة ركاب إضافة إلى 30 مركبة تجارية تعرضت لحوادث اصطدام بولاية إيلينوي بالغرب الأوسط الأميركي وذلك بسبب الرياح الشديدة التي هبّت حاملة معها غبار من حقول زراعية محاذية للطريق السريع.

واندلعت النيران في شاحنتين صغيرتين خلال حوادث السير التي وقعت في وقت متأخر من الصباح على امتداد أكثر من 3 كيلومترات من الطريق السريع 55 الذي يربط بين مدينتي شيكاغو وسانت لويس.

وقالت الشرطة الأمريكية أن أزيد من 30 شخصا نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح ما بين طفيفة ومهددة للحياة وفقا لوكالة فرانس برس.

وبحسب الشرطة فأن أعمار الضحايا تترواح بين عامين و80 عاما، في حين أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث رجال الإطفاء وسط غبار وضباب ودخان ناتج عن السيارات المحترقة التي خرجت عن الطريق في ظل ظروف رؤية أحيانا شبه معدومة.