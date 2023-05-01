حادث سير مروع في السعودية.. مصرع 6 أشقاء وإدخال الوالدين و 3 أخوة للعناية المركزة

البوابة - لقي 6 أشقاء مصرعهم، وأصيب والداهم و 3 من أخوتهم، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حال الخطر، إثر حادث سير مروع تعرضت له أسرة على طريق الطريق الذي يربط محافظة الطائف بمنطقة الباحة، في السعودية.

كما لقي سائق المركبة الأخرى، وهو في منتصف العقد السادس، حتفه، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها، دون تعرضها لإصابات، جراء الحادث المرعب.

وروى محمد سالم الغامدي، تفاصيل الحادث المروري الأليم، مشيرا إلى أنه أثناء عودة أُسرة شقيقه أحمد، أول أمس، من المدينة المنوّرة إلى الباحة، وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف وقع الحادث الذي نجم عنه وفاة 6 أشقاء وشقيقتهم.

وقال الغامدي: "أكبر الأشقاء المتوفين، فتاة في السابعة عشرة من عمرها،وأصغرهم يبلغ من العمر سنتين ونصف"، مبينا أن الأشقاء هم: (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان).

وبين الغامدي، أنه تم نقل الوالدين والشقيقتين ريناد ومنيرة، إلى العناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف.

وقال: "من فضل الله تمّّ خروج والدهم من العناية المركّزة للتنويم، نسأل الله لهم الشفاء جميعاً وللمتوفين الرحمة والمغفرة".

وأضاف الغامدي، أنه تم دفن أفراد الأسرة الستة، في محافظة الطائف، بعد إقامة صلاة الجنازة على ارواحهم الطائرة، عصر أمس الأحد".