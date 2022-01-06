حادث مروع يودي بحياة 8 عمال فلسطينيين في أريحا- فيديو

أفادت مصادر طبية بمصرع ثمانية عمال فلسطينيين مساء الخميس، جراء حادث سير مروع شمالي محافظة أريحا بمنطقة الاغوار في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر ان أربعة عمال اخرين اصيبوا في الحادث الذي وقع قرب قرية فصايل شمال مدينة أريحا ونجم عن وجاء تصادم شاحنة ومركبة تقلّ العمال الفلسطينيين، مضيفة ان اثنين من المصابيبن في حالة خطيرة.

وبحسب شهود، فقد جرت الاستعانة بمروحية لنقل الجرحى الى المستشفيات في مدينة القدس المحتلة من قبل خدمة الاسعاف الاسرائيلية نجمة داوود الحمراء، فيما جرى اغلاق الطريق الذي شهد الحادث أمام حركة المرور في الاتجاهين.

#شاهد | مصرع 7 عمّال فلسطينيين في حادث طرق بالأغوار قرب #أريحا pic.twitter.com/tzCSykYqIC — موقع عرب 48 (@arab48website) January 6, 2022

وجاء الحادث بعد ساعات من مصرع لشاب مصطفى ياسين فلنة (25 عاما) من قرية صفا قضاء رام الله، واذلي لقي مصرعه، جراء حادث دهس وقع صباح اليوم، بالقرب من مستوطنة "موديعين".