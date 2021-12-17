حادث سير يودي بحياة محمد الشمري احد المؤثرين على السوشيال ميديا في السعودية

توفي محمد غانم الشمري، أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين في السعودية، بحادث سير خلال رحلة برفقة عائلته إلى مدينة الرياض، وكان النجم الراحل وهو احد مشاهير سناب شات قد اعلن عن رحلة عائلية وطلب من متابعية الدعاء لهم للوصول بالسلامة

نشر سيرة حياته ورحل

وكان الشمري ينشر مقاطع فيديو عبر حسابه النشط في ”سناب شات“، وثق فيها مراحل الرحلة منذ كان في منزله لحين ركوب السيارة والتوجه نحو الرياض، قبل أن ترد أنباء وفاته بحادث مروري.

وقال مقربون من العائلة، إن الشمري قضى في الحادث، بينما أصيب أفراد أسرته، بمن فيهم الأطفال الذين ظهروا في مقاطع الفيديو التي كان الأب ينشرها، لكن حالتهم ليست حرجة، ويرقدون في مستشفى رفحاء العام.

توفي اليوتيوبر السعودي #محمد_الشمري، أحد مشاهير سناب شات، إثر تعرضه لحادث مروري، مساء أمس الخميس.



ونشر الشمري عبر حسابه في "سناب شات" مقطع فيديو له ولأبنائه أثناء استعداده للسفر، وطلب من متابعيه أن يدعوا له ولأسرته أن يصلوا لوجهتهم سالمين، لكنه تعرض لحـادث أدى لوفاته. pic.twitter.com/Bz3Ak5VSTY — قناة بينونة (@Baynounahtv) December 17, 2021

صدمة لوفاة محمد الشمري

وصدم الإعلان عن وفاة الشمري الذي اعتاد التواصل مع متابعيه الكثر بمقاطع الفيديو اليومية، عددا كبيرا من السعوديين الذين لا يعرفونه، حيث جلبت مقاطع فيديو لآخر ظهور للرجل في طريقه للرياض، وهو يطلب الدعاء له للوصول سالما إلى العاصمة، متعاطفين كثر أبدوا حزنهم على وفاته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو للحادث المروع الذي راح ضحيته محمد غانم الشمري، حيث كان مسافرًا إلى #الرياض رفقة أسرته. pic.twitter.com/WCuZBv1dLR — قناة بينونة (@Baynounahtv) December 17, 2021

ودون مغردون سعوديون كثر في تويتر، عبارات وتعليقات مؤثرة بعد وفاة الشمري، ونشروا صورا ومقاطع كثيرة من رحلة الرياض التي توقف فيها الأب ولاعب أطفاله والتقط معهم الصور، قبل أن يقع الحادث المروري الأليم.

من هو مشهور سناب محمد الشمري؟.

محمد الشمري مواليد الرياض 1989، اي بلغ حين وفاته الـ 32 سنة من العمر ، يحمل الجنسية السعودية، وديانته الاسلام، حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وعمل موظفا في أحد البنوك السعودية، وشارك في تقديم برنامج سيدتي على شاشة التلفزيون، احد مشاهير سناب شات بالمملكة

الشاب محمد الشمري مشهور سناب شات موهوب يعمل على نشر مقاطع مضحكة على حسابه سناب شات كما انه يمتلك قناة يوتيوب محمد الشمري وحساب انستقرام واكثر ما ينشره من فيديوهات هي تعليقاته الساخرة على النساء فقد نشر فيديو ساخر معلقاً على ملكة كابلي بسبب اتهامها لزوجها بالخيانة ولقي تحليله رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما اكسبه شهرة واسعة واصبح يتابعه الالاف من محبيه على سناب شات وانستقرام.