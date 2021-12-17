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حادث سير يودي بحياة محمد الشمري احد المؤثرين على السوشيال ميديا في السعودية

منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:59
نشر سيرة حياته ورحل
محمد الشمري : نشر سيرة حياته ورحل

توفي محمد غانم الشمري، أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين في السعودية، بحادث سير  خلال رحلة برفقة عائلته إلى مدينة الرياض، وكان النجم الراحل وهو احد مشاهير سناب شات قد اعلن عن رحلة عائلية وطلب من متابعية الدعاء لهم للوصول بالسلامة

نشر سيرة حياته ورحل

وكان الشمري ينشر مقاطع فيديو عبر حسابه النشط في ”سناب شات“، وثق فيها مراحل الرحلة منذ كان في منزله لحين ركوب السيارة والتوجه نحو الرياض، قبل أن ترد أنباء وفاته بحادث مروري.

وقال مقربون من العائلة، إن الشمري قضى في الحادث، بينما أصيب أفراد أسرته، بمن فيهم الأطفال الذين ظهروا في مقاطع الفيديو التي كان الأب ينشرها، لكن حالتهم ليست حرجة، ويرقدون في مستشفى رفحاء العام.

 

صدمة لوفاة محمد الشمري

وصدم الإعلان عن وفاة الشمري الذي اعتاد التواصل مع متابعيه الكثر بمقاطع الفيديو اليومية، عددا كبيرا من السعوديين الذين لا يعرفونه، حيث جلبت مقاطع فيديو لآخر ظهور للرجل في طريقه للرياض، وهو يطلب الدعاء له للوصول سالما إلى العاصمة، متعاطفين كثر أبدوا حزنهم على وفاته.

 

 

ودون مغردون سعوديون كثر في تويتر، عبارات وتعليقات مؤثرة بعد وفاة الشمري، ونشروا صورا ومقاطع كثيرة من رحلة الرياض التي توقف فيها الأب ولاعب أطفاله والتقط معهم الصور، قبل أن يقع الحادث المروري الأليم.

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من هو مشهور سناب محمد الشمري؟. 

محمد الشمري مواليد الرياض 1989، اي بلغ حين وفاته الـ 32 سنة من العمر ، يحمل الجنسية السعودية، وديانته الاسلام، حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وعمل موظفا في أحد البنوك السعودية، وشارك في تقديم برنامج سيدتي على شاشة التلفزيون، احد مشاهير سناب شات بالمملكة

الشاب محمد الشمري مشهور سناب شات موهوب يعمل على نشر مقاطع مضحكة على حسابه سناب شات كما انه يمتلك قناة يوتيوب محمد الشمري وحساب انستقرام واكثر ما ينشره من فيديوهات هي تعليقاته الساخرة على النساء فقد نشر فيديو ساخر معلقاً على ملكة كابلي بسبب اتهامها لزوجها بالخيانة ولقي تحليله رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما اكسبه شهرة واسعة واصبح يتابعه الالاف من محبيه على سناب شات وانستقرام. 

كلمات دالة:محمد الشمريمحمد الشمري في ذمة اللهسناب شات

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