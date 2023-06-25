حادث مروع: مصرع عامل ابتلعه محرك طائرة ركاب في تكساس

اعلنت السلطات الاحد، مقتل عامل بعدما ابتلعه محرك طائرة ركاب في مطار سان أنطونيو الدولي بولاية تكساس.

وبحسب هيئة سلامة الطيران الوطنية الاميركية، فقد وقع الحادث بعد وقت قصير من هبوط الطائرة التابعة لشركة دلتا على مدرج المطار يوم الجمعة الماضي.

واوضحت الهيئة، وهي الوكالة الفدرالية المناط بها التحقيق في حوادث النقل الجوّي، ان الطائرة القادمة من لوس انجليس كانت تسير على المدرّج متجهة الى بوابة الهبوط، مع محرّك واحد فقط قيد التشغيل لحظة وقوع الحادث الماساوي.

وقالت في بيان ان “المحرّك ابتلع” العامل، وأنّها فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث.

وبدورها، كانت شركة "انيفي افييشن" قالت في بيان السبت أن العامل الذي لم يتم تحديد هويته يعمل لديها.

وتتخصص الشرطة في الخدمات الارضية لشركات الطيران مثل دلتا من خلال توفير عمال متعاقدين.

واعربت الشركة في البيان عن حزنها العميق للحادث الماساوي، مؤكدة أن التحقيق الأولي لم يتمكن من ربط الوفاة بأي من إجراءات السلامة التشغيلية المتبعة في الشركة.

وكانت موظفة في مطار ألاباما لقيت مصرعها مطلع العام بعدما ابتلعها محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية الإقليمية في مطار مونتغمري الإقليمي.

وتم حينها تغريم شركة بيدمونت للطيران، وهي فرع تابع لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، بمبلغ 15,625 دولار بعد أن كشف تحقيق أنها مسؤولة عن خرق في السلامة أدى إلى وفاة الأم الثلاثة.