حادث مروع يودي بحياة خمسة مصريين في الكويت

إسفر حادث مروري مروع وقع بين مركبتين في الكويت فجر الاربعاء، عن مقتل خمسة مواطنين مصريين، وإصابة أربعة اشخاص اخرين بينهم كويتي.

واوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحادث وقع على طريق الدائري السادس باتجاه الجهراء بين مركتبين، حيث توفي 4 أشخاص في موقع الحادث، بينما توفي الشخص الخامس بعد نقله للمستشفى.

وكان رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر كشف مؤخرا عن ارتفاع حالات الوفاة نتيجة حوادث السيارات في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي وصلت إلى ما يقارب 2500 حالة.

وأشار المطوع إلى أنه وفقاً لآخر الإحصائيات فإن هناك 711 قتيلاً بين مواطن ومقيم بسبب الحوادث خلال عامين حتى أبريل المنصرم.

وأكد أن «هذا الارتفاع يعطي مؤشراً خطيراً لتفاقم الحوادث المرورية بالبلاد، ويدعو إلى العمل للحد من الخسائر البشرية والمادية؛ لذلك فإننا أمام مسؤولية كبيرة في إعادة النظر في كل الاستراتيجيات والخطط والبرامج المرورية لضمان تحقيق السلامة المرورية، ووقف تداعيات الحوادث المرورية، وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة»