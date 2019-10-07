حارس جديد للعاهل السعودي الملك سلمان (شاهد)

كشفت وسائل إعلام سعودية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هوية الحارس الجديد للملك السعودي، بعد مقتل الحارس السابق، عبد العزيز الفغم.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن الحارس الجديد هو “العميد سعد بن مسفر بن بداح بن حلاص الحواصلة آل عاطف القحطاني”، وعمل في قوات الجيش السعودي برتبة عميد، وشغل منصب حارس ضمن الحرس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وتمت ترقية القحطاني إلى رتبة عميد في الحرس الملكي عام 2015، وذلك بعد ترقية الراحل عبد العزيز الفغم حارسا شخصيا للملك سلمان.

وكان الظهور للعميد القحطاني يوم الأحد، لأول مرة خلال أدائه المهمة خلفا لسلفه الراحل، اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم.

والتقطت صور للقحطاني وهو يرافق الملك سلمان خلال استقباله في الرياض رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك.