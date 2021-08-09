حاكم الشارقة يعين نجل ابن عمه سلطان بن احمد القاسمي نائبا له

اعلن قرار رسمي صادر عن حاكم امارة الشارقة الاماراتية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن تعيين سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لحاكم إمارة الشارقة.

وقالت مصادر اماراتية ان التعيين تم بموجب المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2021، ولحاكم الشارقة ولي عهد ونائبين، وتم تعيين الشيخ سلطان ابن احمد القاسمي مكان والده الراحل احمد القاسمي الذي توفي العام الماضي

النائب الجديد يشكر حاكم الشارقة

من جهته أعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة عن جزيل شكره وتقديره لـ "صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تعيينه نائباً لحاكم الشارقة ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة"

وقال " إن سموه الذي أولاني ثقته وحسن ظنه بي لخدمة إمارة الشارقة وسكانها ومشروعها الحضاري ببعديه المحلي والإقليمي زرع منذ البداية بذور المسؤولية والمواطنة الحقة في كل فرد من هذه الإمارة وكلنا مدينون له بما حققناه أفراداً وجماعات".

أتوجه بعظيم الإمتنان وجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على ثقته الكبيرة.

وأعاهده أن أكون خير معين لسموه ولسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد ولسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب الحاكم في خدمة البلاد والعباد. — سلطان أحمد القاسمي (@saqshj) August 9, 2021

واضاف .. " لا يسعني أيضاً أمام هذا التشريف الكبير إلا أن أشكر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وأن أؤكد بأنني سأبقى عوناً وسنداً لهم ولقيادة الإمارة فهذا هو عهد إمارة الشارقة والعقد الذي يجمع ويوحد كافة مكوناتها وفئاتها".

كما تسلم النائب الجديد وفق القرار الاميري رئاسة مجلس النفط في الإمارة.

من هو سلطان بن احمد القاسمي؟

سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، و رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار منذ أبريل 2019، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ورئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس، ورئيس مجلس إدارة شركة أنابيب الشارقة أنابيب ، ونائب رئيس مجلس النفط في الشارقة، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والمبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، ويعتبر والده أحمد بن سلطان بن صقر القاسمي هو نائب حاكم الشارقة هو أحد أبناء حاكم الشارقة الأسبق سلطان الثاني بن صقر القاسمي وشقيق الشيخ صقر بن سلطان القاسمي.

حصل سلطان القاسمي على ماجستير في نظم معلومات الحاسب الآلي من جامعة ديترويت ميرسي، في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أركنساس، في الولايات المتحدة الأميركية، وهو حاز على جائزة أبرز شخصية إعلامية لعام 2016 من جامعة الدول العربية.

وحيث تولى الشيخ سلطان سابقاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة شالكو بين 2004 و2011، ونائب رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق بين 2002 و2011، ورئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة بين 2006 و2012، وعضوية مجلس إدارة شركة دانة غاز، وله العديد من المساهمات في مجال الإعلام.

حيث ساهم في تأسيس المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وفي إعادة هيكلة مؤسسة الشارقة للإعلام، وتأسيس عدة قنوات جديدة، وتأسيس الصحيفة الالكترونية "الشارقة 24، وإطلاق موقع OMNES Media" كأول موقع معلوماتي وتواصل إلكتروني اجتماعي مهني إعلامي، وكما ساهم في إطلاق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي عام 2012، وتأسيس إدارة الاتصال الحكومي التابعة لالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في ذات العام، وإطلاق جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عام 2013 وغيرها من المساهمات، وكذلك له مساهمات في مجال السياحة والبيئة.

وكما يرأس سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي مجالس إدارة العديد من الشركات منها مجموعة بسمة منذ 2005،مؤسسة نفط الشارقة الوطنية منذ 2010، شركة الشارقة للخدمات العامة خدمات منذ 2013، شركة تلال العقارية منذ 2014، شركة اراد للتطوير منذ 2017، وشركة الكوكب الأخضر منذ 2005، وشركة النفايات الطبية وقاية منذ 2010.