حاكم دبي يتراجع عن تشييد بناء باسكتلندا بعد احتجاجات ضده

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن سحب طلبات قدمها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتشييد مبنى جديد في ملكيته في هايلاند بأسكتلندا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن حاكم دبي يملك «Inverinate Estate» والمنشآت المُلحقة بها في قرية كيل أوف لوشالش الساحلية بأسكتلندا.

وأشارت إلى بن راشد كان يخطط لتشييد بناء جديد في ملكيته مكون من طابقين، يضم 9 غرف نوم، ليكون محل إقامة للأصدقاء وعائلته الكبيرة الممتدة وأصدقائه.

وبين أن السكان المحليين رفضوا تلك الخطط؛ وذلك لأن المبنى الجديد سيطغى على منزل مجاور مكون من طابق واحد.

وقال المعترضون إن ملكية حاكم بها مساحات كبيرة من الأراضي، حيث يمكنه تشييد المبنى عليها، بدلا من ذلك الموقع المطل على المنزل المجاور.

كما جادل المعترضون بأن لديه بالفعل منزلا ريفيا كبيرا، ومنزل عطلات مكوّنا من 14 غرفة نوم، ومهبط طائرات هليكوبتر ثلاثيا بتلك الملكية.

وقالت حكومة مجلس هايلاند إنَّها لم تكن على دراية بأسباب سحب الطلب، وذكرت متحدثة باسم المجلس أنَّ "سلطة البناء والتخطيط أعربت، رغم ذلك، عن قلقها إزاء الطلب المُقدّم فيما يتعلق بحجمه، وحثَّت مُقدّم الطلب على تقديم اقتراح مُعدّل لحجم تطوير على نطاق أصغر".