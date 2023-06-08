حاكم دبي يدعو إلى تعاون دولي لمكافحة المخدرات

أكد محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، على أهمية تعزيز التعاون الدولي مكافحة المخدرات لافتا إلى أنها تمثل واجبا على كل ولي أمر بالدرجة الأولى.

وأتت تصريحات بن راشد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الذي تم من خلال إقرار تشكيل مجلس مكافحة المخدرات، الذي يتولى رئاسته سيف بن زايد، وفقا لما أفادت به صحيفة "الإمارات اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الوليد يهدف إلى مكافحة جلب وتهريب المخدرات، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وقالت الصحيفة الإماراتية أن المجلس سيتولى متابعة خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبر الحدود والمنافذ الرسمية للدولة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية، المعنية أيضا بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ودعا حاكم دبي إلى تشجيع المؤسسات غير الحكومية في البلاد على زيادة إسهام المجتمع في تعزيز جهود مكافحة المخدرات.

مشيرا إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي من ترمي إلى رفع نسبة ممارسة الرياضة بين سكان الإمارات إلى 71% بالإضافة إلى تحديث منهجية التربية الرياضية المدرسية.