حاكم دبي يزوج ابناءه الثلاثة في يوم واحد

زف نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ابناءه الثلاثة الى عش الزوجية في يوم واحد

ووفق مصادر اعلامية اماراتية فقد احتفل الشيخ محمد بزفاف ابنه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على بنت خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.



كما عقد قران أخيه الشيخ مكتوم، نائب حاكم دبي على بنت خاله الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، فيما عقد الشيخ أحمد، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، قرانه على بنت عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.

جاء خبر عقد قران أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مفاجأةً، بعدما أعلن شقيقهم الشيخ مكتوم، مسبقاً، عن خطوبته في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.