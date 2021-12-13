حاكم دبي يستعرض انجازات الامارات في 2021

استعرض نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين، أعمال الحكومة خلال العام 2021، واكد في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان “ما حدث كان مذهلاً، أكبر تغيير تشريعي في تاريخ الدولة عبر صياغة وتحديث 50 قانوناً في كافة المجالات”.

الاجتماع الاخير لحكومة الامارات في 2021

وفي الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الاماراتي للعام الجاري 2021 وغرد حاكم دبي مشيرا الى إنجاز آخر بأن أصبح جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة هو الأقوى عالمياً، كما أصبحت الدولة هي الأكثر أمنا على مستوى العالم، متابعاً: “ثقة الشعب في الحكومة الأعلى بين حكومات العالم”.

ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2021 استعرضنا خلاله أعمالنا خلال العام.. ما حدث كان مذهلاً ..أكبر تغيير تشريعي في تاريخ الدولة عبر صياغة وتحديث 50 قانوناً في كافة المجالات..جوازنا الأقوى عالمياً ..دولتنا الآمن عالمياً..ثقة الشعب في الحكومة الأعلى بين حكومات العالم pic.twitter.com/MWCdB7F8K8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 13, 2021

ترسيخ تفوق الامارات



وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن آلاف الفرق عملت في 2021 لترسيخ تفوق الإمارات، متابعاً: “دولتنا الأولى عالمياً في 152 مؤشر تنموي واقتصادي، واقتصادنا الأكثر استقطاباً للاستثمارات الخارجية إقليمياً، والأول عالمياً في استقطاب المواهب والأعلى دوليا في استقطاب السياح بعد الجائحة” وشدد على أن “دولة الإمارات في 2021 كانت استثنائية.. وستبقى”.

التصنيف السيادي الاماراتي الاعلى



وأشار إلى أن التصنيف السيادي المالي للإمارات كان الأعلى في المنطقة خلال 2021، كذلك كانت الأعلى أيضا في سيادة القانون وفي مؤشرات الشفافية في المنطقة، مغرداً: “تعليمنا الأفضل عربيا في العلوم والرياضيات، وحكومتنا الثاني عالمياً في التكيف مع المتغيرات، وقد كنا الأكثر تكيفاً اقتصادياً وصحياً مع أكبر جائحة عالمية”.

وأضاف حاكم دبي: “لقد مر 2021 على دولتنا وحكومتنا جميلاً سريعاً مليئاً بالعمل والإنجاز والتغلب على التحديات، وتوقعاتي الشخصية بأن يكون 2022 أفضل وأجمل وأعظم بكوادرنا وبشبابنا وشاباتنا وبعزيمتنا كدولة تدخل الخمسين الجديدة بكل ثقة واستعداد”، داعيا المولى بحفظ دولة الإمارات وشعبها.