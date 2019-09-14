حاكم دبي يعاقب اسوء المدراء في امارته

أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عن أفضل وأسوأ خمسة مراكز خدمة حكومية.

وقال آل مكتوم على صفحته "تويتر"، "الإخوة والأخوات... وردني اليوم تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي .. ووعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز.. المركز الأفضل هيئة الهوية بالفجيرة.. وأسوأ مركز في الدولة بريد الامارات في الخان".

وتم تعيين مدراء جدد يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور، في المراكز الأسوأ التي ستكون تحت المراقبة لمتابعة نموها، مع إعطاء راتب شهرين للمراكز الأفضل.

وأضاف محمد بن راشد: "تقييم الخدمات سيكون سنويا... ولدينا تقييم سنوي ايضا لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم... وتقييم سنوي للوزارت والهيئات... وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية.. لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية ... لان تكلفة اخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير".