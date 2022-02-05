حاكم دبي يعزي بوفاة الطفل ريان.. "الإنسانية جمعاء فجعت لفقده"

عبر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تعازيه بوفاة الطفل ريان الذي اعلن الديوان الملكي المغربي وفاته مساء السبت، بعدما ظل عالقا داخل بئر شمالي المملكة مدة خمسة ايام.

وكتب الشيخ محمد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر"خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان .. وللشعب المغربي الشقيق .. وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده".

وتابع "رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان .. وللشعب المغربي الشقيق .. وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده … رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2022

واعلن بيان للديوان الملكي المغربي في وقت سابق من مساء السبت، وفاة الطفل ريان الذي ظل عالقا في قاع بئر عمقها 32 مترا بالقرب من مدينة شفشاون شمالي المغرب كان سقط فيها منذ ليل الثلاثاء الماضي.