حاكم سقطرى اليمنية يمنع دخول الأجانب إلا بتأشيرة

أصدر حاكم جزيرة سقطرى اليمنية، رمزي محروس، قرارا يمنع دخول الأجانبإلى الجزيرة إلا بتأشيرة، وهو ما يشمل الإماراتيين الذين ينشطون فيها.



وتداول ناشطون يمنيون، مذكرة رسمية أصدرها محروس، بتاريخ 3 من تشرين الأول / أكتوبر الجاري، دون أن يتسن لنا التأكد من صحتها.



وجاء في المذكرة أنه تقرر من قبل اللجنة الأمنية في المحافظة "عدم دخول الأجانب لها دون فيزا أو إجراءات قانونية".



ووفقا للمذكرة التي وجهت إلى مدراء الهجرة والجوازات، ومطار سقطرى ومينائها، فإن هذا القرار تم في 2 من الشهر الجاري، وبحضور قائد التحالف ( تقوده السعودية) ومساعده.



ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه، ووصفه مراقبون بأنه خطوة مهمة لتقييد النشاط الإماراتي، وإيقاف رحلاتها الجوية إلى سقطرى، التي تجري دون إذن من سلطاتها، طيلة الأعوام الماضية.

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