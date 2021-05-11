حاكم كاليفورنيا يعلن طوارئ الجفاف في 41 مقاطعة

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم يوم الاثنين حالة الطوارئ في 41 من أصل 58 مقاطعة بالولاية، على خلفية ارتفاع متوسط الحرارة و​​الجفاف طيلة شهري أبريل ومايو.

ووجه نيوسوم مجلس المياه بالولاية للنظر في تعديل متطلبات إطلاق الخزانات واتخاذ تدابير أخرى.

ويمنح الإعلان أيضا مرونة الدولة في المتطلبات التنظيمية للتخفيف من آثار الجفاف، والتي عزاها نيوسوم جزئيا إلى تغير المناخ العالمي.

وقال: "نحن نعمل مع المسؤولين المحليين والشركاء الآخرين لحماية الصحة العامة والسلامة والبيئة، وندعو جميع سكان كاليفورنيا للمساعدة في مواجهة هذا التحدي من خلال تكثيف جهودهم لتوفير المياه".

وانتقدت هذه الخطوة "Save California Salmon" وهي مجموعة لحماية الحياة البرية حيث اتهمت نيوسوم بتفضيل المصالح الزراعية الكبيرة.

وقالت ريجينا تشيتشيزولا مديرة السياسات بالمجموعة: "أدى سوء إدارة المياه خلال الجفاف الأخير إلى موت 90٪ من سمك السلمون وتكاثر الطحالب السامة في إمدادات المياه في المدن".

وأضافت: "نظام حقوق المياه القديم في كاليفورنيا يترك المدن والبيئة جافة".

وأعلن نيوسوم في أبريل حالة طوارئ إقليمية للجفاف في مقاطعتين بشمال كاليفورنيا، وفي ذلك الوقت كان المقياس الرئيسي لتساقط الثلوج في الولاية أقل من المتوسط ​​بحوالي 40٪ علما أن كاليفورنيا تعتمد على ذوبان الثلوج في الربيع لتجديد الجداول والخزانات. (رويترز)