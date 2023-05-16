حاكم مصرف لبنان يتخلف عن استجوابه في باريس

أكدت مصادر عدم مثول رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في باريس لاستجوابه وذلك بعدما فشلت كل محاولات إبلاغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي.

وحاولت دورية من قوى الأمن الداخلي تبليغ حاكم المركزي 4 مرات متتالية، لكنها أخفقت في تنفيذ مهمتها، وفقا للمصدر القضائي اللبناني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.

وفي الثامن من مايو تحركت دورية إلى مقر مصرف لبنان والتقت مسؤول الأمن عن المصرف الذي أفاد بأن الحاكم ليس موجودا وكذلك عدم وجود من ينوب عنه.

وأشار المصدر إلى أن الدورية عادت في اليوم التالي لمقر البنك وتبلغت أيضا أن سلامة لم يحضر لأسباب أمنية بسبب المظاهرة التي ينفذها المودعون أمام مقر المصرف في منطقة الحمرا.