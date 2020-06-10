حاكم نيويورك يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريحاته بشأن المحتج السبعيني

طالب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتذار عن تصريحات اتهم فيها ناشطا سبعينيا بتلفيق حادث سقوطه.

وقال كومو “هل يتصور فعلا أن الرجل لفق سقوطه وارتطام رأسه بالأرض ونزف الدم بهذا الشكل!”.

ووصف كومو تعليقات ترامب بـ”المشينة”، وقال في تصريحات صحافية “كم هي متهورة وغير مسؤولة، كم هي لئيمة! كيف يمكن قول ذلك ومن رئيس الولايات المتحدة في هذا الوقت تحديدا”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كتب ترامب في تغريدة “قد يكون المتظاهر في بافالو محرّضا من أنتيفا”، الحركة اليسارية المتطرفة المتهمة بإثارة أعمال العنف في الولايات المتحدة منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد بيد شرطي أبيض.

وأشار ترامب بعد ذلك وبشكل غير واضح إلى تقرير بثته شبكة “وان أمريكا نيوز نتوورك – OANN” جاء فيه أن المتظاهر السبعينيّ سعى للتشويش على أجهزة الاتصالات التي يحملها الشرطيون.

وختم التغريدة “هل يكون ذلك حادثا ملفقا؟”.

والسبت، اتهمت السلطات الأمريكية اثنين من شرطة بافالو بولاية “نيويورك” بالاعتداء من الدرجة الثانية على ناشط (75 عاما)، وذلك على خلفية دفعه أرضا ما تسبب في كسر في رأسه.

وأظهر تسجيل مصور تداولته وسائل إعلامية، الخميس، ضابطين من شرطة بوفالو وهما يدفعان الناشط السبعيني ويسقطانه أرضا، حيث شوهد الدم ينزف من رأسه قبل أن يتم نقله لاحقا إلى المستشفى. (وكالات)