حالات اختفاء غامضة للفلسطينيين في تركيا والسفارة تشكل خلية أزمة

اعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد، أنها شكلت خلية أزمة لمتابعة حالات الاختفاء الغامضة للفلسطينيين في تركيا ، والذين بلغ عددهم ستة خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان أن "سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية والقنصلية العامة في إسطنبول وبالتنسيق التام مع الوزارة والمؤسسة الأمنية الوطنية، تتابع حالات اختفاء عدد من المواطنين من أبناء شعبنا على أراضي الجمهورية التركية".

وأوضحت أنّ "عددهم بلغ خلال هذا الشهر حتى الآن ستة؛ 4 في إسطنبول، وحالة في مدينة قونيا، وحالة أخرى على الحدود التركية- اليونانية".

وأضافت أن "السفارة التي شكلت خلية أزمة لإدارة هذا الموضوع تتابع كل هذه الحالات وتواصل اتصالاتها مع أجهزة الدولة التركية الرسمية، عبر مخاطبات ومتابعات رسمية لكشف مصيرهم وبيان أسباب اختفائهم".

وطالبت السفارة، "كل من لديه معلومة من مواطنينا في الجمهورية التركية حول هذا الموضوع، أن يتقدم بها إلى الجهات الرسمية".

ودعت كافة الفلسطينيين في تركيا، إلى "توخي الحيطة والحذر، والحرص على تسوية أوضاعهم القانونية من حيث الإقامات الرسمية في الدولة حسب القوانين المعمول بها".

مناشدات للبحث عن المفقودين

وكانت صفحة "الجالية الفلسطينية في إسطنبول" سلطت الضوء على حالات اختفاء اربعة فلسطينيين في تركيا خلال الايام الاخيرة، احدهم الطالب علاء الدين عبد اللطيف محمد حمادة من بلدة برقين جنوب غرب جنين، والذي قالت انه فقدت آثاره منذ مساء الثلاثاء الماضي.

ووجهت الصفحة بناء على طلب عائلتها نداء عاجلا لإنقاذ ابنها الطالب في جامعة "بينكيت" في اسطنبول، مبينة أنهم لم يتمكنوا حتى اللحظة من معرفة أي أخبار عنه غم الجهود المكثفة في البحث عنه والتواصل مع الجامعة ومعارفه وزملائه.

وناشدت العائلة السلطة الوطنية ووزارة الخارجية متابعة قضيته مع الجهات التركية لمعرفة مصيره.

الجدير ذكره، ان والده الاسير عبد اللطيف حمادة يقبع في سجون الاحتلال .

وأما المفقود الثاني، فهو الشاب الفلسطيني ناهض صابر الكفارنة، والذي فقدت آثاره في اسنيورت اسطنبول منذ الثالث عشر من سبتمبر الجاري، في مربع مهتار ششمة - كراج - الميدان ومعه موتور كهرباء.

فيما أعلنت الصفحة ذاتها أيضا عن فقدان آثار الشاب عبد الرحمن يوسف محمد أبو نواه (الجابري) من مخيم العروب في الخليل.

وأوضحت الصفحة أنه فقدت أثاره مساءً يوم الأربعاء 15/9 في منطقة بيلكدوزه، بعدما كان متواجدا هناك بسبب العمل.

ورابعا، أعلنت عائلة الحاجة الفلسطينية فاطمة جيتاوي، عن فقدان آثارها بعدما وصلت اسطنبول امس من طولكرم، مشيرة الى أنها تصاب احياناً بفقدان الذاكرة بشكل خفيف خلال اليوم.

وأضافت الصفحة بناء على العائلة: "خرجت من باب فندق بياز سراي في منطقة الفاتح – السلطان احمد، دون أن تحمل هاتف او اي اثبات شخصي ، تم تبليغ المركز الامني ولغاية الان لم يتم العثور عليها .