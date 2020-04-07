حالات الاصابة بكورونا في المانيا تتجاوز المئة الف

اظهرت بيانات موقع "وورلد ميترز" الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في ألمانيا الى اكثر من مئة الف.

كما زاد عدد الوفيات بالمرض في ألمانيا 173 إلى 1607 أشخاص.

وفي روسيا، كشف مركز الأزمات المعني بمكافحة فيروس كورونا الثلاثاء، إن البلاد سجلت أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7497.

وأضاف المركز أن الإصابات الجديدة بلغت 1154 في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع 11 ليصل إلى 58 حالة وفاة.

الى ذلك، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الثلاثاء إن فرنسا لم تصل بعد الى ذروة وباء كوفيد-19.

وقال فيران لقناة بي.إف.إم التلفزيونية ”ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء“. وأضاف أن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا.

وأظهرت بيانات فيروس كورونا يوم الاثنين أن معدل الزيادة في الوفيات التي بلغت حوالي تسعة آلاف تسارع مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

