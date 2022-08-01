حالة تأهّب قصوى في السعودية مع توقع استمرار الأمطار غير المسبوقة حتى الاربعاء

أعلنت السعودية الاثنين، حالة التأهب القصوى مع استمرار هطول الأمطار الصيفية بغزارة غير مسبوقة منذ أيام، ما تسببت في فيضانات وسيول جارفة في عدد من المحافظات.

وجاء اعلان المديرية العامة للدفاع المدني السعودي رفع حالة التأهب القصوى، مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من المملكة حتى الأربعاء المقبل.

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر.

ومن جانبه، تحدث المركز الوطني للأرصاد في بيان على صفحته الرسمية، عن استمرار "فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم (وسط)، وحائل (شمال)".

وأضاف البيان، "لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان".

وأصدر المركز، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهاتٍ عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في الرياض وعسير وجازان والباحة (جنوب).

وتابع أن منطقة الرياض والدرعية "تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية".

وتشهد دول الخليج العربي عادةً هطولاً للأمطار، لكن غزارتها الحالية كانت ملفتة خلال فصل الصيف.

ومن غير المعروف إن كانت موجة الأمطار الحالية ترتبط بالتغيّر المناخي العالمي، الذي تسبب بتقلبات مناخية في العديد من دول العالم، من ضمنها دول أوروبية تشهد حالياً موجات حر غير مسبوقة.