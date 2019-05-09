حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تعبر قناة السويس

عبرت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن قناة السويس اليوم الخميس 9 أيار 2019 متجهة الى الخليج العربي قبالة السواحل الايرانية في تصعيد اميركي ترافق مع الضغط الاقتصادي من خلال فرض العقوبات وتشديدها، والسياسي بالغاء الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس السابق باراك اوباما

وتقول الولايات المتحدة ان القوة الشديدة التي اتجهت الى المنطقة بامر من إدارة الرئيس دونالد ترامب يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.

وقد راقب رئيس هيئة قناة السويس الفريق مُهاب مميش،، اليوم الخميس، عبور حاملة الطائرات الأمريكية " أبراهام لنكولن" وذلك خلال تفقده لحركة الملاحة في القناة.

وفيما تمر حاملة الطائرات أبراهام لنكولن عباب البحر باتجاه مياه الخليج ويبدأُ حديث عن زج القاذفة الاستراتيجية "بي اثنان وخمسون" في قائمة الحشد العسكري الأمريكي هناك، تبلغ طهران أطراف الاتفاق النووي قرارها بوقف بيع فائضها من اليورانيوم والماء الثقيل وتمهلهم ستين يوما لتأمين مصالحها في قطاع النفط والبنوك..