حاملة الطائرات الذرية "جون ستينيس"

وصلت مجموعة بحرية أمريكية ضاربة بقيادة حاملة الطائرات الذرية "جون ستينيس" إلى مياه الشرق الأوسط، حيث من المنتظر انتشارها في مياه بحر العرب والخليج.

وجاء في تقرير للبحرية الأمريكية، أن "حاملة الطائرات ستتواجد في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي التي تشمل بشكل خاص بحر العرب والخليج".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن هذه المجموعة البحرية ستصل قبل نهاية الأسبوع إلى منطقة الخليج بهدف "استعراض القوة أمام إيران"، فيما من المتوقع أن تناوب في المنطقة لمدة شهرين على الأقل.

وتوجد في الوقت الراهن في منطقة الخليج مجموعة سفن حربية برمائية هجومية أميركية بقيادة سفينة الإنزال الحاملة للطائرات "إيسكس"، وعلى ظهرها مقاتلات "إف-35".

وعلى الجانب الإيراني، قال نائب قائد فيلق حرس الثورة الإسلامية حسين سلامي في تعليق على قدوم المجموعة الأمريكية إلى الخليج، إن الصواريخ البالستية الإيرانية قد حرمت حاملات الطائرات الأمريكية من أي مزايا في الشرق الأوسط.