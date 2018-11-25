حاملة طائرات أمريكية و 5 سفن حربية تتجه نحو الساحل السوري

حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"

أفاد موقع mignews الإخباري، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تتقدم 5 سفن حربية، قد دخلت مياه المتوسط، وفي طريقها نحو الساحل السوري.

وأضاف الموقع أن مجموعة السفن الأمريكية تضم الفرقاطات "USS Farragut (DDG-99)" و" USS Forrest Sherman (DDG-98)" و" USS Arleigh Burke (DDG-51)" إضافة إلى الطراد الصاروخي "USS Normandy (CG-60)".

وعلى ذمة الموقع فإن المجموعة التي ذكرها، ستصل إلى الساحل السوري لتنضم إليها هناك سفينة الاستطلاع الفرنسية "Dupuy de Lome".

وعادت "هاري ترومان" إلى البحر المتوسط بعد شهر أمضته قبالة سواحل النرويج، حيث شاركت في مناورات واسعة النطاق لحلف الناتو، وكانت أول حاملة أمريكية تعبر الدائرة القطبية الشمالية خلال الثلاثين سنة الماضية.