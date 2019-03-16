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حاولت إجلاء زوجها المعاق فسقطت برصاص جزار مسجدي نيوزيلاندا

حاولت إجلاء زوجها المعاق فسقطت برصاص جزار مسجدي نيوزيلاندا
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