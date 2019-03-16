حاولت إجلاء زوجها المعاق فسقطت برصاص جزار مسجدي نيوزيلاندا

ثلاثة بنغاليين قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

صفّى جزار مسجدي نيوزيلندا بنغالية حاولت إجلاء زوجها المعاق عن المسجد المنكوب، والفرار به من وابل الرصاص الذي أطلقه السفاح على المصلين.

وذكر أقارب البنغالية الضحية، أن حسنة آرا بارفين، لقت مصرعها بإطلاق النار في مسجد النور، عندما حاولت إنقاذ زوجها المشلول فريد الدين الذي أحضرته للصلاة في المسجد المنكوب.

وقال أحد أقارب بارفين: "قريبتي كانت في قسم النساء بالمسجد، وكان زوجها المعاق يصلي في قسم الرجال. وعندما سمعت صوت الرصاص، هرعت لإنقاذه وقتلت برصاص المهاجم"، فيما نجا زوجها لأن بعض المصلين نقلوه إلى مكان آمن، عندما بدأ الهجوم.

وأفادت الأنباء بأن ثلاثة بنغاليين قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم نيوزيلندا الإرهابي.