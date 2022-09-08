حايك: 450 ألف سائح اسرائيلي زاروا الإمارات خلال عامين

كشف السفير الاسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، اليوم الخميس، النقاب عن عدد الزوار الاسرائيليين للإمارات خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن عددهم يقارب ال 450 ألف سائح.

وأكد "حايك"، أن السياحة تعد من أهم أدوات العلاقة بين اسرائيل والإمارات، مشيدا بما حققه معرض "إكسبو 2020" في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأشار السفير الاسرائيلي، إلى النقلة النوعية التي شهدتها التجارة الثنائية مع الإمارات، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مبينا أن تلك العلاقات تكللت بتوقيع 20 اتفاقية و20 زيارة لوزراء إسرائيليين.

وأفاد حايك في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، بأن الأشهر الستة الأولى من العام 2021 شهدت ارتفاع التجارة الثنائية بقيمة 560 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنها تضاعفت تقريبا خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 1.214 مليار دولار، بزيادة قدرها 117 بالمئة.

وأوضح السفير الإسرائيلي أن "التجارة الثنائية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 وحدها سجلت 1.407 مليار دولار لتجاوز ما تم تحقيقه خلال عام 2021 بأكمله".

ولفت حايك إلى أن الإمارات يمكنها أن تكون بمثابة محرك لنمو الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، بدعوى أن الإمارات لديها بنية تحتية للابتكار يمكن أن تلائم البنية التحتية للابتكار لدى بلاده، بالإضافة إلى توافر الموارد البشرية والمواد الخام والوصول إلى أسواق جديدة .

وأشار السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، إلى التعاون الثنائي في تكنولوجيا الغذاء والزراعة والطاقة المتجددة والتعليم والمياه والصحة وخاصة الطب عن بعد، لافتا إلى أن "ذلك يمكن أن يجعل العالم أفضل.. وسوف نتعاون من أجل ذلك".