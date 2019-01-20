حبس اعلامي مصري لاستضافته مثليا جنسيا في برنامجه التلفزيوني

الإعلامي المصري محمد الغيطي

قضت محكمة في القاهرة الاحد، بحبس الإعلامي المصري محمد الغيطي لمدة سنة بعد ادانته بتهمة الترويح للشذوذ عقب دعوى اقامها ضده احد المحامين على خلفية استضافته مثليا جنسيا في برنامجه التلفزيوني "صح النوم" الذي يبث على قناة "ال تي سي".

ونقل موقع "ارم نيوز" عن صاحب الدعوى المحامي سمير صبري قوله ان “محكمة جنح أكتوبر أصدرت حكمها اليوم الأحد متضمنًا الحبس مدة عام، ووضع الغيطي تحت المراقبة مدة عام آخر، إلى جانب كفالة مالية قدرها ألف جنيه، وغرامة 3 آلاف جنيه”.

وأضاف أن “القضية تعود لبلاغ تقدم به ضد الغيطي لاستضافته أحد المثليين على الهواء مباشرة عبر برنامجه صح النوم في فضائية إل .تي.سي، وتطرق موضوع الحلقة حينها إلى أسئلة وموضوعات بشأن الشذوذ الجنسي لا يجوز الحديث عنها”.

واعتبر صبري ان الحلقة تضمنت أسئلة من الإعلامي وإجابات من ضيفه المثلي لا يجوز إذاعتها على الفضائيات، ولا على أي وسيلة إعلامية أخري.

وجاء في الدعوى ان "الإعلامي في ذات الحلقة لوح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة الشذوذ الجنسي والمكاسب والمميزات التي حققها الشاذ".

وطالبت الدعوى باتهام الغيطي بالترويج للشذوذ وازدراء الأديان، ودعوة لانتشار ترويجه واستضافته للشواذ.