حبس الناطق السابق باسم الجيش المصري لخلاف مع طليقته الاعلامية

امرت محكمة جنح مستأنف الدقي المصرية، بحبس العميد محمد سمير، طليق الإعلامية إيمان أبو طالب، 6 أشهر، في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بها.

ايمان ابو طالب

وطالبت إيمان أبو طالب في دعواها بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه محمد سمير، وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديده المنقولات التي قدرت بإجمالي 750 ألف جنيه، وألزمت أبو طالب في دعواها طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وجاء ذلك بعد انفصال محمد سمير عن الإعلامية إيمان أبو طالب قبل عيد الفطر الماضي.

سمير يستأنف

ورفع سمير، في وقت سابق، دعوى استئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقي في الجيزة، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت ألف جنيه، لاتهامه بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بزوجته السابقة الإعلامية إيمان أبو طالب.

يذكر أن محمد سمير عقد قرانه على إيمان أبو طالب في 13 مايو 2017، بإحدى الحدائق في القاهرة، واقتصر الحفل حينها على دعوة المقربين من العروسين فقط، وحضر حفل الزفاف، عدد من الإعلاميين والفنانين ونجوم المجتمع.

ويعد محمد سمير عبد العزيز عميد بالجيش المصري، شغل سابقا منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية منذ 1 يوليو 2014 خلفاً للعقيد أحمد محمد علي وحتى 1 يناير 2017.

حقائق



ووفق موقع FilFan.com هناك 13 معلومة عن العميد محمد سمير وطليقته إيمان أبو طالب :

1- محمد سمير عبد العزيز هو عميد بالجيش المصري، شغل سابقاً منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية منذ 1 يوليو 2014.

2- تخرج العميد محمد سمير في الكلية الحربية عام 1988 سلاح المشاة.

3- شغل العميد محمد سمير جميع الوظائف الحتمية بسلاح المشاة حتى قائد كتيبة، وعضو هيئة تدريس بمعهد المشاة، ومراقب عسكرى بالأمم المتحدة، وملحق دفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة .

4- التأهيل المدني الخاص بالعميد محمد سمير هو خريج بكالوريوس تجارة قسم إدارة أعمال من جامعة عين شمس.

5- أما الإعلامية إيمان أبو طالب ولدت في مارس 1980 وعملت في بداية حياتها كمراسلة لعدد من القنوات الخليجية.

6- اكتشفتها الإعلامية هالة سرحان وقدمتها لقنوات روتانا عام 2005 لتقدم النشرة الفنية لعدة سنوات بجانب الفنان عمرو يوسف.

7- تزوجت عام 2007 من المهندس شريف أحمد محمد.

8- انتقلت إيمان أبو طالب لقناة المحور عام 2007 لتقدم برنامج "صبايا الخير" بدلًا من ريهام سعيد.

9- لم يدوم زواجها الأول كثيراً، ولديها طفلان من زوجها الأول وهما نادين وأحمد.

10- أنهت تعاقدها مع قناة المحور بعد فترة ليست كبيرة من التعاقد واتهمت ادارة القناة بإنها فلول.

11- تواجدت فى عالم التمثيل من خلال بعض الأفلام والمسلسلات ومنها : فيلم "من أول السطر" بجانب فريق واما، وشاركت فى مسلسل "ظرف أسود" مع عمرو يوسف، كما ظهرت بدور المذيعة في فيلمي "سالم أبو أخته" و"أبو العربي".

12- انتقلت في 2016 لقناة MBC وقدمت موسمين متتاليين من برنامج "نواب مصر"، ثم أنهت تعاقدها بعد ذلك